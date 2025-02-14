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Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео

14 лютого 2025, 15:59

Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео

Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ знищила піхоту російської армії у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Пілоти БПЛА скидами ліквідували загарбників.

«Безперервні штурмові дії противника продовжуються з різних напрямків, але наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Битва за Часів Яр продовжується», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили озброєння та бронетехніку армії РФ на Лиманському напрямку.

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