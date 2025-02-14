Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео

Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ знищила піхоту російської армії у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Пілоти БПЛА скидами ліквідували загарбників.



«Безперервні штурмові дії противника продовжуються з різних напрямків, але наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Битва за Часів Яр продовжується», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили озброєння та бронетехніку армії РФ на Лиманському напрямку.