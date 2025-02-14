«Білі янголи» Лимана евакуювали чотирьох людей з фронту

Евакуація у Донецькій області. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» Лимана продовжує допомагати місцевим жителям Донецької області з евакуацією. Нещодавно правоохоронці вивели чотирьох людей із лінії фронту. Про це повідомляє пресслужба поліції.



Як зазначається, поліцейські вивезли подружжя із села Новоселівка. Жінка пережила інсульт, вона зовсім не виходила із дому.



«Я не була на вулиці з літа», — розповідає 58-річна жінка.



Крім того, екіпаж допоміг забрати двох жінок із села Ставки, одна з них потребувала термінової медичної допомоги. Після російського обстрілу у неї критично підвищився тиск.



Усі евакуйовані зараз у безпеці.



Раніше ми писали, що на Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми із зон підвищеної небезпеки. За даними прес-служби Донецької обласної військової адміністрації, евакуація охоплює 19 населених пунктів.