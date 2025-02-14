Російський дрон убив жителя Херсонщини – ОВА

Російські війська продовжують терористичні атаки на мирне населення Херсонщини. Опівдні в селі Золота Балка Бериславського району ворожий безпілотник атакував 49-річного місцевого жителя, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За даними очільника обласної військової адміністрації, чоловік отримав поранення, несумісні з життям.



«Мої співчуття рідним і близьким загиблого», - написав Олександр Прокудін.

Раніше в Миколаєві двоє людей загинули та вісім постраждали через вибух біля закладу громадського харчування.