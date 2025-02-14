Кишинів вимагає виведення військ РФ із Придністров'я — ЗМІ

Молдова хоче виведення військ РФ із Придністров'я. Фото: ІС

Влада Молдови має намір домагатися виведення російських військ із Придністров'я в рамках міжнародних переговорів щодо України. Про це повідомляє офіційний канал групи «Інформаційний спротив».



За словами глави молдавського уряду, міжнародна ситуація, що склалася, може створити умови для виведення російських військових із лівого берега Дністра.



«Ми будемо наполягати, щоб це питання було винесено на переговорний стіл», - зазначив він.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Мюнхені зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом.