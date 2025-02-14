Виступ віце-президента США в Мюнхені був «тотальним приниженням Європи» — Гончаренко

Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News

Віце-президент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. У своїй промові він опосередковано згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою.

«Ми вважаємо, що можемо домовитися щодо України та Росії, це буде важливо найближчими роками для Європи. Але зовнішні актори – Росія та Китай – мене не так турбують. Мене турбують погрози зсередини», — заявив він і перейшов до заяв про те, що Європа нібито не поділяє спільних із США демократичних цінностей.

Венс розкритикував колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона, який нещодавно «висловив захоплення з приводу рішення уряду Румунії скасувати результати виборів» і припустив, що те саме може статися в Німеччині.

За його словами, упродовж багатьох років усі говорили, що все, що Захід фінансує та підтримує, робиться в ім'я демократичних цінностей — від політики щодо України до цифрової цензури.

«Але, коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми повинні поставити запитання, чи відповідаємо ми високим стандартам», — зазначив віце-президент США.

Венс повернувся до питання анульованих виборів у Румунії, заявивши, що їх скасували «за непереконливими підозрами спецслужб і під величезним тиском сусідів по континенту». Він також розкритикував припущення про те, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів та цифрової реклами з іншої країни.

«Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку», — зазначив Венс.

На його думку, організатори Мюнхенської конференції мали допустити до участі політиків-популістів, з якими «не обов'язково погоджуватися, але ми зобов'язані хоча б брати участь у діалозі з ними».

Народний депутат України Олексій Гончаренко, який був присутній на виступі Венса у Мюнхені, поділився своїми враженнями у телеграм.

«Прямо зараз єдине, що можна сказати про виступ Венса: тотальне приниження. Європейські лідери та бюрократи переглядаються. Всі не шоковані, все в ах*є. І це єдине слово, яке може описати те, що відбувається зараз», — написав він.

Пізніше він додав: «Я слухаю виступ Венса разом із однією з делегацій у Мюнхені. Вони переглядаються і взагалі не розуміють нічого. Хтось каже, що це виглядає як оголошення війни».

На думку Гончаренка, це був один із епохальних виступів на Мюнхенській конференції.

«По суті, європейським лідерам (і нам у тому числі) показали місце, на якому бачить нас нова адміністрація Трампа. <...> Можна навіть сказати, що Венс оголосив, що поняття "Захід" більше немає. Є США і її васал — Європейський Союз. У своїй промові Венс нічого не сказав про війну та Україну. Це поганий для нас дзвінок. Глобально – Україна розглядається США, як такий самий васал, як і ЄС, але ще більш проблемний. Тому ЄС має заплатити та вирішити цю проблему. Ми в дуже складній ситуації, і ніхто, крім нас, нам не допоможе», — написав Гончаренко.