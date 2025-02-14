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Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики — МЗС

14 лютого 2025, 18:23

Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики — МЗС

Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики. Фото: МЗС Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики. Фото: МЗС

Внаслідок влучання російського дрона в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС є значні пошкодження. У зв'язку з цим Україна наполягає на «повній ізоляції» Росії у сфері ядерної енергетики. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

У заяві йдеться, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектора, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології і навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у ядерній сфері.

«Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій. Ми також порушимо тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ у ході наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Закликаємо міжнародну спільноту негайно посилити тиск на Росію та притягнути її до відповідальності за цей та інші акти ядерного тероризму», — йдеться у відомстві.

У МЗС зазначили, що Росія продовжує утримувати у заручниках Запорізьку АЕС – найбільшу атомну станцію Європи. Разом із нею — тисячі тонн ядерного матеріалу та тисячі українських працівників, які щодня змушені запобігати новій катастрофі, перебуваючи в умовах окупації та терору.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Крім того, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російського удару по укриттю четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

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