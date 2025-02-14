Зеленський розповів, для чого поїде до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді здійснить візит до Саудівської Аравії, де має намір обговорити питання повернення десятків тисяч українських дітей, викрадених Росією. Про це він заявив під час виступу на панельній дискусії «Стратегічні інвестиції: майбутнє українсько-американського співробітництва у сфері безпеки» у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.



«Я з першої леді відвідаю Саудівську Аравію... Нам допомогли вже повернути багатьох наших воїнів... І ми говоритимемо про ці списки. Дуже важливою є тема дітей. І це дуже тяжка ситуація. Йдеться про десятки тисяч викрадених дітей Путіним з України. Як їх повернути? Я вже багато зустрічей провів на цю тему, і це моя місія», — заявив Зеленський.



При цьому він наголосив, що не має наміру зустрічатися з жодними представниками Росії, окрім Володимира Путіна, і лише за однієї умови — якщо буде підготовлено спільний план із президентом США Дональдом Трампом після завершення війни.



«Я не зустрічатимуся з росіянами. Я не знаю, сподобається їм це чи ні... Я зустрічатимуся тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо спільний план із Трампом. І щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я зустрічатимуся. Не буде жодних інших платформ із компромісами», — заявив Зеленський.

Представники України, Росії та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня. Про це 13 лютого під час пресконференції заявив президент США Дональд Трамп.