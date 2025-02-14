Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС

Політика



Президент Володимир Зеленський та віце-президент США Джей Ді Венс провели переговори. Венс заявив, що зустріч була продуктивною, і попереду очікуються подальші переговори. До переговорної делегації увійдуть державний секретар Марк Рубіо та спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.



Видання Financial Times з посиланням на високопоставлених українських та західних чиновників пише, що Дональд Трамп і голова Кремля Володимир Путін спробують укласти угоду про припинення вогню в Україні до кінця квітня - початку травня.



Держсекретар США Марко Рубіо заявив , що США будуть зацікавлені у довгостроковій незалежності України, якщо це буде пов'язано з постійними економічними інтересами. Серед них — створення спільного підприємства заради отримання прав на корисні копалини та всі українські природні ресурси.



Президент США Дональд Трамп заявив , що представники України, Росії та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.



При цьому Володимир Зеленський заявив , що поїде до Саудівської Аравії, щоб обговорити повернення українських дітей, викрадених Росією. Він наголосив, що не має наміру зустрічатися з жодними представниками Росії, окрім Володимира Путіна, і лише за однієї умови — якщо буде підготовлено спільний план із колишнім президентом США Дональдом Трампом після завершення війни.



Джей Ді Венс в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal розповів,що США можуть розмістити свої війська в Україні у разі відмови РФ піти на угоду.



Суспільство



В угрупуванні «ЛНР» заявили , що виділили 1,1 млрд. рублів на погашення заборгованості із зарплати бюджетникам за 2014-2015 роки на окупованій Луганщині. При цьому «прем'єр ЛНР» Єгор Ковальчук стверджує, що не всі гроші «з незрозумілих причин дійшли кінцевих отримувачів» у попередні роки.



У Миколаєві двоє людей загинули та вісім постраждали через вибух біля закладу громадського харчування.



Україна повернула тіла 757 загиблих військових. Серед них полеглі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Також з моргів на території РФ.



Бойові дії



Через атаку російського дрону загинув житель села Золота Балка Херсонської області . Російські окупанти вдарили по Костянтинівці та Костянтинівській громаді Донецької області, поранено одну людину, також є пошкодження. Війська РФ вранці обстріляли Лиман: у місті зникло світло. У Покровську загинув чоловік. Ще чотири особи постраждали у Богодухові та Куп'янську.



Вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Внаслідок удару виникла пожежа, а пошкодження укриття серйозні. Проте показники радіаційного фону залишаються у межах норми. Російська сторона назвала цю інформацію провокацією.



Російські війська продовжують просування на плацдармах у районі Дворічної та Новомлинська, повідомляє аналітичний проект DeepState.