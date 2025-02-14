Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС

14 лютого 2025, 23:00

Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС

Політика

 Президент Володимир Зеленський та віце-президент США Джей Ді Венс провели переговори. Венс заявив, що зустріч була продуктивною, і попереду очікуються подальші переговори. До переговорної делегації увійдуть державний секретар Марк Рубіо та спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Видання Financial Times з посиланням на високопоставлених українських та західних чиновників пише, що Дональд Трамп і голова Кремля Володимир Путін спробують укласти угоду про припинення вогню в Україні до кінця квітня - початку травня.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив , що США будуть зацікавлені у довгостроковій незалежності України, якщо це буде пов'язано з постійними економічними інтересами. Серед них — створення спільного підприємства заради отримання прав на корисні копалини та всі українські природні ресурси.

Президент США Дональд Трамп заявив , що представники України, Росії та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

При цьому Володимир Зеленський заявив , що поїде до Саудівської Аравії, щоб обговорити повернення українських дітей, викрадених Росією. Він наголосив, що не має наміру зустрічатися з жодними представниками Росії, окрім Володимира Путіна, і лише за однієї умови — якщо буде підготовлено спільний план із колишнім президентом США Дональдом Трампом після завершення війни.

Джей Ді Венс в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal розповів,що США можуть розмістити свої війська в Україні у разі відмови РФ піти на угоду.

Суспільство

В угрупуванні «ЛНР» заявили , що виділили 1,1 млрд. рублів на погашення заборгованості із зарплати бюджетникам за 2014-2015 роки на окупованій Луганщині. При цьому «прем'єр ЛНР» Єгор Ковальчук стверджує, що не всі гроші «з незрозумілих причин дійшли кінцевих отримувачів» у попередні роки.

У Миколаєві двоє людей загинули та вісім постраждали через вибух біля закладу громадського харчування.

Україна повернула тіла 757 загиблих військових. Серед них полеглі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Також з моргів на території РФ.

Бойові дії

 Через атаку російського дрону загинув житель села Золота Балка Херсонської області . Російські окупанти вдарили по Костянтинівці та Костянтинівській громаді Донецької області, поранено одну людину, також є пошкодження. Війська РФ вранці обстріляли Лиман: у місті зникло світло. У Покровську загинув чоловік. Ще чотири особи постраждали у Богодухові та Куп'янську.

 Вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Внаслідок удару виникла пожежа, а пошкодження укриття серйозні. Проте показники радіаційного фону залишаються у межах норми. Російська сторона назвала цю інформацію провокацією.

Російські війська продовжують просування на плацдармах у районі Дворічної та Новомлинська, повідомляє аналітичний проект DeepState.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
17:12
У Криму студенток змушують писати валентинки військовим РФ
23:00
Головне за день: Переговори Трампа та Путіна. Удар по Краматорську
21:40
Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах
21:04
«ДНР» заявила, що хоче видобувати літій на захоплених територіях Донбасу
20:38
У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
23:14
Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців
19:47
В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
10:55
Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
08:58
Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку
13:45
Росія посилює тиск на молодь у школах ТОТ
усі новини
23:18
Журналіст повідомив про відмову Зеленського підписати договір про передачу рідкісноземельних металів США на Мюнхенській конференції
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
22:24
ЗСУ знищили опорний пункт російських військових в Курській області РФ
21:52
Переживши російський полон, мати чекала на зустріч з дітьми 5 місяців — вони виїхали з окупації
21:31
Суд у США зобов'язав адміністрацію Трампа скасувати заморожування фінансування міжнародної допомоги
21:07
Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
20:03
США сформували переговорну делегацію про мир в Україні — підсумки зустрічі Венса та Зеленського
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
18:23
Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики — МЗС
18:11
Зеленський розповів, для чого поїде до Саудівської Аравії
17:47
ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі
17:30
Зеленський про розмову Трампа та Путіна: «Це ризик для всього світу»
17:24
Віце-президент США розкритикував Європу на Мюнхенській конференції: Україну згадав опосередковано
17:12
У Криму студенток змушують писати валентинки військовим РФ
16:56
«Білі янголи» Лимана евакуювали чотирьох людей з фронту
16:53
Кишинів вимагає виведення військ РФ із Придністров'я — ЗМІ
16:53
Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера»: вони воювали на Донбасі
16:42
Російський дрон убив жителя Херсонщини – ОВА
16:17
У Миколаєві 2 особи загинули, 8 постраждали через вибух біля закладу громадського харчування
усі новини
ВІДЕО
Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою
14 лютого, 21:07
ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі. Фото: кадр із відео ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі
14 лютого, 17:47
Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News Віце-президент США розкритикував Європу на Мюнхенській конференції: Україну згадав опосередковано
14 лютого, 17:24
Затриманий найманець ПВК «Вагнера» у Молдові. Фото: Національна поліція Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера»: вони воювали на Донбасі
14 лютого, 16:53
Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео
14 лютого, 15:59
Військовий КНДР намагається підняти 200-го. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували роту військових КНДР у санітарній зоні Курської області
14 лютого, 14:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір