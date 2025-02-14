Переживши російський полон, мати чекала на зустріч з дітьми 5 місяців — вони виїхали з окупації

На підконтрольну Україні територію виїхали ще вісім українських дітей, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Серед врятованих — діти віком від 5 до 16 років. Двоє малюків втратили маму і перебували під загрозою назавжди залишитися в російській соціальній установі, проте їхні рідні в Україні виборювали їхнє повернення. 16-річна дівчина через складні життєві обставини в сім'ї потрапила до окупаційного сімейного центру, але мріяла повернутися на підконтрольну Україні територію до батька», — йдеться у повідомленні.

Єрмак висловив подяку Офісу президента, Офісу омбудсмена України та державі Катар за сприяння у порятунку дітей. Їх повернули у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.



Своєю чергою, український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів історію возз'єднання жінки, яка пережила російський полон, зі своїми дітьми.



«У вересні 2024 року з російської неволі нам вдалося повернути громадянську українку, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами. Після звільнення вона чекала на возз'єднання з дітьми п'ять місяців. Її двоє синів перебували на тимчасово окупованій території України», — розповів Лубінець.



Тепер діти зі своєю мамою.