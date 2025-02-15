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У Херсонській області завершено пошуки тіл трьох дітей, які провалилися під кригу

15 лютого 2025, 10:07

У Херсонській області завершено пошуки тіл трьох дітей, які провалилися під кригу

У Херсонській області завершено пошуки тіл трьох дітей, які провалилися під кригу

У Херсонській області завершено пошукову операцію з розшуку трьох дітей, які провалилися під кригу 13 лютого. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у Великоолександрівській громаді, коли четверо дітей гуляли замерзлою річкою і провалилися під кригу. На допомогу їм кинулася 16-річна дівчина, але також опинилась у воді. Її та ще одну дівчинку встигли врятувати небайдужі очевидці.

Трьох дітей почали шукати у рамках рятувальної операції. За два дні водолазна група ДСНС України підняла з води тіла всіх потонулих. 14 лютого рятувальники виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а сьогодні — 13-річного хлопчика.

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