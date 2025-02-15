Масовані обстріли Донецької області: б'ють дрони, «Гради», «Смерчі» та авіабомби

Російські війська продовжують масований обстріл населених пунктів Донецької області. За добу поліція зафіксувала 3764 удари, більшість із яких припали на лінію фронту та житлові квартали.

Під обстріл потрапили чотири населені пункти: Костянтинівка, Лиман, Торецьк та Новодмитрівка.



Зруйновано 20 цивільних об'єктів, серед них 12 житлових будинків.

Поранень дістали мирні мешканці:

▪ У Новодмитрівці російський дрон атакував цивільний екскаватор, поранено водія.

▪ У Катеринівці Краматорського району підтверджено двох поранених: 13 лютого російський дрон вразив приватний будинок.

Основні атаки по містах:

▪ У Костянтинівці війська РФ вдарили п'ятьма авіабомбами «ФАБ-250», РСЗВ «Смерч» та артилерією. Пошкоджено 12 приватних будинків, автозаправку, цивільний автомобіль, дві лінії електропередач та газопровід.

▪ У Лимані російські окупанти обстріляли місто з РСЗВ «Град», пошкодивши електромережі.

Обстріл не припиняється, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше ми писали, що близько 10 ударів завдали Лиману Донецької області російські військові вранці 14 лютого. Також російські окупанти вдарили по Костянтинівці та Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення, також є пошкодження.