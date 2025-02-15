Навіть не пів року: Келлог заявив, що США розроблять пропозиції щодо завершення війни за кілька тижнів

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що пропозиції щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України, можуть бути підготовлені найближчими днями чи тижнями. Про це він повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції.



«Я не маю на увазі пів року чи рік. Ми говоримо про дні та тижні», — акцентував Келлог.



За його словами, найближчим часом він відвідає Україну, щоб зібрати думки всіх сторін щодо пропозицій щодо безпечних та довгострокових кордонів, а також можливого формату сталого світу.



Келлог нагадав, що остаточне рішення ухвалюватиме президент США, і наголосив, що він не втручається в його процес ухвалення рішень.



«Я ніколи не втручатимуся в його сферу прийняття рішень. Якщо ми даємо йому пораду, він ухвалює рішення. Президент Трамп ухвалює рішення, і крапка. Але ми маємо дати йому можливість вибору», — зазначив спецпредставник.



За його словами, Білий дім розглядає всі можливі сценарії, «не відтинаючи жодного варіанту».



Раніше президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння можливими прямими переговорами США з Росією. Українська влада наполягає на тому, що переговори про завершення війни мають відбуватися з урахуванням інтересів України, а не кулуарних домовленостей між Москвою та Вашингтоном.



Також Зеленський заявив, що Україна не має можливості витіснити російські війська з усієї території країни військовим шляхом, але вимагає, щоб Росія, як мінімум, відійшла на рубежі, які існували до початку повномасштабного вторгнення.