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Головне за день: «ДНР» та РФ ведуть бізнес із Китаєм на Донбасі. Зеленський говорить про межі 2022 року

15 лютого 2025, 22:00

Головне за день: «ДНР» та РФ ведуть бізнес із Китаєм на Донбасі. Зеленський говорить про межі 2022 року

Політика

 Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив , що пропозиції щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України, можуть бути підготовлені найближчими днями або тижнями.

Президент України Володимир Зеленський заявив , що Україна не має можливості витіснити російські війська з усієї території країни військовим шляхом, але вимагає, щоб Росія, як мінімум, відійшла на рубежі, які існували до початку повномасштабного вторгнення.

Україна та США продовжують переговори щодо українських рідкісноземельних металів, повідомив Володимир Зеленський. 14 лютого Україна доопрацювала проект меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.

Економіка

 Китайські компанії інвестують у будівництво промислових об'єктів на окупованій території Донецької області, що дає Росії можливість заробляти в обхід західних санкцій. Розслідування вказує на кілька конкретних локацій на Донеччині, де китайські компанії ведуть будівництво.

Суспільство

 На окупованій території Луганської області "суд ЛНР" виніс вирок у кримінальній справі стосовно 29-річного громадянина РФ Олександра Дегтярьова. Його звинуватили у державній зраді. При цьому не уточнюється, чи має затриманий паспорт громадянина України.

У Кураховому Донецької області, навколо якого зараз точаться бої, угруповання «ДНР» видає російські паспорти місцевим жителям, які не евакуювалися раніше.

Бойові дії

 За даними аналітичного проєкту DeepState, російська армія просунулась у селищі Дачне та зайняла низку позицій на схід від села Зеленівка.

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