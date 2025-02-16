У МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Чорнобильській АЕС після російської атаки

Експерти МАГАТЕ оглянули стан укриття Чорнобильської АЕС. Фото: СБУ

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, пошкоджене внаслідок удару російського ударного безпілотника 14 лютого. За їхніми даними, рівень радіації на місці не змінився. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.



«Група МАГАТЕ отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела обширний обхід, щоб оцінити шкоду, завдану Новому безпечному конфайнменту (НБК), де безпілотник пробив дірку в даху великої аркової споруди, побудованої для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з пошкодженого реактора та захисту його від зовнішніх небезпек», — ідеться в повідомленні.



Експерти МАГАТЕ зафіксували дим з даху НБК, а також відчули запах горілого пластику.



У звіті зазначено, що зовнішня та внутрішня обшивка арки НБК була порушена, що призвело до утворення отвору діаметром близько шести метрів, а також пошкодження деякого обладнання та електричних кабелів. Однак структурні опорні балки конструкції не отримали серйозних пошкоджень.



Групі МАГАТЕ також показали деякі уламки дрона, що залишилися на місці події, включаючи частини крил. Пошкодженого безпілотника витягли українські фахівці та вивезли для подальшого аналізу.



Команді повідомили, що завод планує встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолю поблизу зони дії безпілотника. Однак це завдання не може бути виконане до тих пір, поки пожежі, що залишилися, не будуть повністю ліквідовані, щоб уникнути пошкодження датчиків.



Раніше ми писали, що вночі 14 лютого була атака на Чорнобильську атомну станцію. Удар був за саркофагом, яким закрито четвертий енергоблок.



Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російського удару.