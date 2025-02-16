Армія РФ понад 10 разів атакувала населені пункти Донеччини: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 16 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три регіони:



Покровський район. У Покровську пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, гараж і 2 автівки; в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 16 лютого запустила по Україні ракети та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 95 БПЛА у 10 областях.