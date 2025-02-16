Поки не буде плану, зустрічей з росіянами не буде — Єрмак

Інформація про зустрічі з росіянами – фейк. Фото: Андрій Єрмак

Без напрацювання конкретного плану Україна не зустрічатиметься для переговорів із російською стороною. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав інформацію про зустріч із росіянами фейком. Про це він написав у телеграм, заявляючи, що під час Мюнхенської конференції «дійсно сталося чимало, що може свідчити про напрацювання плану



«Інформація про всі зустрічі з росіянами — це фейк. Не було зустрічей і не плануються, допоки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці питання», — зазначив він.



За його словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода має бути прийнята з Україною.



«І у гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів. Переговори продовжуються», — додав Єрмак.



Нагадаємо, Зеленський заявив, що Володимир Путін прагне переговорів зі США без участі України та інших союзників. Щобільше, він спробує зробити так, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня «як реквізит у його спектаклі».