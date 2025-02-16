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«Україна єдина»: мешканці окупованих територій провели проукраїнські акції — Жовта стрічка

16 лютого 2025, 17:15

«Україна єдина»: мешканці окупованих територій провели проукраїнські акції — Жовта стрічка

Акція «Разом» поширюється окупованими територіями. Фото: телеграм-канал «Жовта стрічка» Акція «Разом» поширюється окупованими територіями. Фото: телеграм-канал «Жовта стрічка»

16 лютого в Україні святкують День єднання. Свято було започатковано у 2022 році на тлі попереджень про можливу війну з метою консолідації українського суспільства. У зв'язку з цим мешканці окупованих територій провели нову проукраїнську акцію. Акція «Разом» поширюється захопленими містами. Про це повідомляє «Жовта стрічка».

До Дня Єднання активісти руху «Жовта стрічка» створили невелике свято. Листівки, жовті стрічки та написи з гаслами «Єднання — сила», «Разом ми незламні», «Україна єдина» з'явилися у Луганську, Алчевську, Старобільську, Мелітополі, Енергодарі та Новій Каховці.

Крім того, до акції приєдналися мешканці анексованого Криму.

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