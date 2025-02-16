Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація на ЧАЕС

Політика



Без напрацювання конкретного плану Україна не зустрічатиметься для переговорів із російською стороною. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав інформацію про зустріч із росіянами фейком.



Суспільство



Механізм державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) почав працювати з 29 січня. Цей експериментальний проект охоплює всю територію України, за винятком районів, де продовжуються активні бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Крім того, передбачено компенсацію орендодавцям частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору. «Новини Донбасу» зібрали відповіді від організацій «Право на захист» та «Донбас СОС» на найпоширеніші питання щодо нової соціальної програми.



Бойові дії



Російські військовослужбовці обстріляли Білицьке на Донеччині, загинули двоє людей. Внаслідок удару по Покровську пошкоджено житловий будинок.



Експерти МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської АЕС, пошкоджене внаслідок удару російського безпілотника 14 лютого. За їхніми даними, рівень радіації дома не змінився. Зафіксовано пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонок арки. Там утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, також пошкоджено деяке обладнання та електричні кабелі. Опорні балки не зазнали значних пошкоджень.



Українські військовослужбовці звільнили село Піщане Покровського району Донецької області, повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За даними аналітиків DeepState, російська механізована колона з десантом зробили успішну спробу штурму у напрямку села Новосілка Донецької області. Як зазначається, зараз у селі перебуває близько 20 піхотинців, які намагаються закріплюватися, ховатися в будинках.