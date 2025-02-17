Агент «АТЕШ» вивів з ладу російський комплекс РЕБ

РЕБ окупантів. Фото: АТЕШ

Агент руху опору «АТЕШ», який перебуває в лавах армії РФ, провів успішну диверсію в 344-му радіотехнічному полку (в/ч 30986 ВКС РФ), повідомляє телеграм-канал спротиву.



Він непомітно вивів із ладу російський комплекс радіоелектронної боротьби РП-377ЛА «Лорандит», засипавши цукор у паливний бак. Несправність виявили тільки на третій день. Сам диверсант успішно залишив розташування частини.



Командування полку намагається приховати факт саботажу, однак тепер їм доведеться звітувати перед вищим начальством.



«Лорандит» - компактний РЕБ-комплекс для радіоконтролю, пеленгації та придушення сигналів. Він був прийнятий на озброєння 2019 року й активно використовується Росією у війні проти України. Вартість однієї установки перевищує 20 млн рублів, а виробництво нових одиниць зараз ускладнене.

Нагадаємо, структура «Ростеху» закупить американське та німецьке обладнання на 720 млн рублів для виробництва РЕБ.