Втрати РФ за добу: 1 530 солдатів та 16 танків

Минулої доби втрати російських загарбників становили 1530 осіб убитими та пораненими. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Крім того, українські воїни знешкодили 16 танків, 52 бойові броньовані машини та 37 артилерійських систем.
Обстріл російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ
Також ЗСУ збили 128 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 149 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, російські окупанти прорвалися до Новосілки, військові аналітики розповіли подробиці.
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