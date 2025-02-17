Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії

Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

У соцмережах повідомили, що у Краснодарському краї було чути серію гучних вибухів.

Російські паблики повідомили, що уламки нібито збитого безпілотника впали неподалік місцевого НПЗ, почалося займання.

Пізніше Кондратьєв повідомив про нібито «масовану атаку» дронів на регіон, однак у його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.

Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара розташований у селищі міського типу Ільський Сіверського району, за 50 кілометрів від Краснодара.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що в Саратові після атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод. Об'єкт є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії, раніше відомим як завод «Крекінг». Він входить до структури нафтової компанії «Роснефть».