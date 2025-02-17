Стармер: Британія може відправити війська в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Independent. co.uk

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова відправити війська в Україну для контролю за дотриманням мирної угоди.

У статті для видання The Telegraph Стармер написав, що «забезпечення міцного миру в Україні – це екзистенційне питання для всієї Європи». На думку британського прем'єра, досягти цього можна лише за тісної співпраці Європи та США.

Також Кір Стармер заявив, що «Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України». У тому числі країна готова підтримувати ЗСУ та розмістити в Україні свої війська після укладання мирної угоди, якщо це буде необхідно.

Стармер зазначив, що усвідомлює відповідальність, пов'язану з ризиками для британських військовослужбовців, але будь-яка допомога Україні, на його думку, буде впливати на безпеку у Великій Британії та всій Європі.