Вночі близько 150 дронів РФ атакували Україну

Протягом ночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Наголошується, що станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

«59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що внаслідок російської повітряної атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.