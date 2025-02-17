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Вночі близько 150 дронів РФ атакували Україну

17 лютого 2025, 09:42

Вночі близько 150 дронів РФ атакували Україну

Вночі близько 150 дронів РФ атакували Україну

Протягом ночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Наголошується, що станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

«59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що внаслідок російської повітряної атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

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