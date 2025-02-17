Потяги «Укрзалізниці» йдуть за графіком, попри снігопад. Фото: телеграм

Попри складні погодні умови, пасажирські поїзди в Україні курсують за розкладом. Про це повідомляє національний перевізник «Укрзалізниця».



З раннього ранку залізничники розчищають сніг на вокзалах, перонах і коліях, забезпечуючи безперебійний рух. Через затори на дорогах жителям Києва рекомендують скористатися міською електричкою для пересування між лівим і правим берегом столиці.

Потяги «Укрзалізниці» йдуть за графіком, попри снігопад. Фото: телеграм

«Насолоджуємося зимою, дякуємо Силам оборони України та враховуємо ситуацію на дорогах під час планування поїздок», - ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 17 січня 2025 року за дорученням САП прокурор повідомив про підозру чинного нардепа, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.