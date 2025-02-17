У Кремлі назвали склад делегації для зустрічі із представниками США

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів сказав, що сьогодні за дорученням Володимира Путіна до Ер-Ріяду вилітають міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.
За словами Пєскова, зустріч «буде присвячена, перш за все, відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів».
Як передає ТАСС, Пєсков назвав «позитивним фактом розмови серед європейців про необхідність припинення конфлікту в Україні».
Він також заявив, що західні бренди «зможуть повернутися до РФ на конкурентній основі, це було б на користь російських споживачів».
За повідомленням ТАСС, Пєсков вважає передчасним обговорювати, чи може Європа брати участь у переговорах щодо України. Він також заявив, що жодних предметних переговорів щодо розміщення миротворців в Україні поки що ніхто не вів.
Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зранку прибув до столиці Саудівської Аравії для переговорів із представниками РФ.