Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару БПЛА по ЧАЕС

Рятувальники продовжують усувати наслідки удару російського БПЛА по ЧАЕС. Фото: ДСНС України

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують ліквідовувати наслідки російського удару безпілотником по Чорнобильській АЕС.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС



Наразі три групи верхолазів здійснюють часте розкриття конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у нормі. pic.twitter.com/g2PgQummHY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 17, 2025



За інформацією ДСНС, три групи верхолазів частково розкривають конструкції укриття і гасять три осередки тління утеплювача покрівлі.

Рятувальники продовжують усувати наслідки удару російського БПЛА по ЧАЕС. Фото: ДСНС України

Для моніторингу ситуації використовуються безпілотники з тепловізорами, а також ведеться контроль стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація перебуває під повним контролем.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російського удару по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.