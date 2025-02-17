З'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, яка прорвалася до Новосілки. Фото: кадр із відео

Бійці 3-го механізованого батальйону опублікували кадри ураження російської техніки, яка здійснила прорив до Новосілки. Відео оприлюднив аналітичний проєкт DeepState.



Раніше повідомлялося про спробу прориву окупантів у цьому районі. Тепер з'явилися докази знищення ворожої бронетехніки.



Однак російська піхота, висаджена в селі, встигла розосередитися по домівках і досі залишається там. Українські сили продовжують операцію з її ліквідації.

Нагадаємо, що механізована колона в кількості 4 одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області.