З'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, яка прорвалася до Новосілки

Бійці 3-го механізованого батальйону опублікували кадри ураження російської техніки, яка здійснила прорив до Новосілки. Відео оприлюднив аналітичний проєкт DeepState.
Раніше повідомлялося про спробу прориву окупантів у цьому районі. Тепер з'явилися докази знищення ворожої бронетехніки.
Однак російська піхота, висаджена в селі, встигла розосередитися по домівках і досі залишається там. Українські сили продовжують операцію з її ліквідації.
Нагадаємо, що механізована колона в кількості 4 одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області.
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