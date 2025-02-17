Україна та ОАЕ підписали угоду про лібералізацію торгівлі

Україна та ОАЕ підписали торгівельну угоду. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) провів зустріч із президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагайяном, інформує телеграм-канал глави держави.



Однією з ключових тем переговорів стало повернення українців із російського полону. Зеленський подякував ОАЕ за посередництво, яке вже врятувало чимало життів, і обговорив подальшу співпрацю в цьому напрямку.



Крім того, Україна та ОАЕ підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство. Документ значно спрощує доступ українських товарів на ринок Еміратів і сприяє розвитку торгівлі, інвестицій та цифрової економіки між країнами.

Завдяки угоді українські компанії отримають:

Спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

Передбачувані умови торгівлі;

Усунення бар'єрів для експорту та інвестицій.

Зеленський наголосив, що ця угода не лише зміцнює економічне співробітництво, а й допомагає Україні у складні часи.