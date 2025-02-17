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ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів

17 лютого 2025, 16:30

ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів

ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео

Сили оборони України завдали удару по будівлі, в якій перебували російські військові. Відео моменту влучання опублікував український журналіст Денис Казанський.

Унаслідок атаки укриття окупантів було повністю зруйновано.

ЗСУ влучним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео

«Пряме попадання в будинок, де сиділи пацани. Невідомо, що з ними, спуститися неможливо, там величезний жар», - коментує російський військовий на відео.

Нагадаємо, ЗСУ точним ударом САУ знищили російську БМП на Лиманському напрямку.

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