ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео

Сили оборони України завдали удару по будівлі, в якій перебували російські військові. Відео моменту влучання опублікував український журналіст Денис Казанський.



Унаслідок атаки укриття окупантів було повністю зруйновано.

ЗСУ влучним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео

«Пряме попадання в будинок, де сиділи пацани. Невідомо, що з ними, спуститися неможливо, там величезний жар», - коментує російський військовий на відео.

Нагадаємо, ЗСУ точним ударом САУ знищили російську БМП на Лиманському напрямку.