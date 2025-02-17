Нацгвардійці артилерією та дронами відбили штурм армії РФ під Покровськом: росіяни наступали в заметіль

Удар артилерії по піхоті російських військ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські окупанти безрезультатно намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Скориставшись поганою погодою, війська Росії активізували свої наступальні дії на цьому напрямку. Загарбники чекали слушного моменту і почали штурм вранці у заметіль.



ЗС РФ збільшили свої піхотні штурмові групи до 5-7 людей і в пішому порядку намагалися наблизитись до українських позицій. Хоча росіяни рухалися з різних напрямків одночасно, аеророзвідка 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ зафіксувала їхнє пересування. Артилерія та оператори БПЛА завдали ударів по цілях.



В результаті піхота окупантів була знищена ще на підходах до позицій Сил оборони. Штурм відбитий, погіршення тактичного становища не допущено.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області.