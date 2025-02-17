Атака на рятувальників у Костянтинівці: росіяни завдали повторного удару, поранені начальник МВА та поліцейські

17 лютого росіяни FPV-дронами двічі атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий – по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.
В результаті другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліцейських і керівник місцевої військової адміністрації.
Головою Костянтинівської МВА є Сергій Горбунов.
Нагадаємо, що поранені рятувальники на автоцистерні везли воду жителям Костянтинівки.