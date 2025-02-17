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Атака на рятувальників у Костянтинівці: росіяни завдали повторного удару, поранені начальник МВА та поліцейські

17 лютого 2025, 19:06

Атака на рятувальників у Костянтинівці: росіяни завдали повторного удару, поранені начальник МВА та поліцейські

Наслідки атаки на Костянтинівку. Фото: ДСНС Наслідки атаки на Костянтинівку. Фото: ДСНС

17 лютого росіяни FPV-дронами двічі атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий – по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.

В результаті другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліцейських і керівник місцевої військової адміністрації.

Головою Костянтинівської МВА є Сергій Горбунов.

Нагадаємо, що поранені рятувальники на автоцистерні везли воду жителям Костянтинівки.

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