На Донбасі та Харківщині втрати російських військ значно зросли за всіма пунктами – ЗСУ

Знищена російська бронетехніка. Фото: ОСУВ «Хортиця»

З 10 по 17 лютого російська армія втратила 6932 військових у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ.



Також окупанти за тиждень втратили:

полон – близько 40;

танки – 85;

бойові бронемашини – 206;

реактивні системи залпового вогню – 8;

гармати та міномети – 234;

протитанкові засоби – 5;

засоби РЕБ – 33;

засоби ППО – 7;

автомобільна техніка – 687;

спеціальна техніка – 303;

пункти управління БПЛА – 66;

укриття – 1141;

склади боєприпасів – 60;

склади ПММ – 13.

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що у їхній зоні відповідальності за останній тиждень втрати ЗС РФ значно зросли за всіма пунктами.



«За останній тиждень вони проводили активні штурмові дії із залученням великої кількості особового складу та бронетехніки. Скориставшись поганою погодою, противник активізував свої наступальні дії на Покровському напрямку. Ворог збільшив свої піхотні штурмові групи до 5-7 людей. На більшості напрямків залучає бронетехніку, у тому числі й на Харківському», – сказав Волошин.



За його словами, по статистиці видно, що кількість штурмових дій відносно зменшилась, але активність – ні.



«Тобто активність загарбників, як і раніше, триває: боєзіткнень і штурмів стало менше за кількістю, а втрат особового складу – більше. Вони докладають великих зусиль у людях та техніці, щоб виконати певні якісь цілі та завдання. Ну, наприклад, Часів Яр і Торецьк, ну й Покровський напрямок очевидно. Кількість боєзіткнень за минулий тиждень – 861, а за тиждень до цього – 571», – розповів спікер ОСУВ «Хортиця».



Волошин заявив, що для порівняння за січень на одному Покровському напрямку росіяни втратили 15 000 військових, з яких близько 7000 – безповоротно.



За січень, за наданими «Новинам Донбасу» даними, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» російські війська втратили:

особовий склад – 35431;

полон – близько 120;

танки – 178;

бойові бронемашини – 459;

гармати та міномети – 657;

протитанкові засоби – 31;

реактивні системи залпового вогню – 9;

засоби РЕБ – 124;

засоби ППО – 11;

автомобільна техніка – 2009;

спеціальна техніка – 1172;

пункти управління БПЛА – 198;

укриття – 4748;

склади боєприпасів – 205;

склади ПММ – 46.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили новітню російську систему ППО на Донеччині, її вартість – 135 мільйонів доларів.