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Головне за день: Зустріч представників Росії та США. Подвійний удар по Костянтинівці

17 лютого 2025, 23:00

Головне за день: Зустріч представників Росії та США. Подвійний удар по Костянтинівці

Політика

 Зустріч представників Росії та США у Саудівській Аравії призначена на 18 лютого. У переговорах в Ер-Ріяді братимуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Уолтц та спецпосланець на Близькому Сході Стів Уіткофф.

З російської сторони до Саудівської Аравії вирушать глава МЗС Росії Сергій Лавров та до Саудівської Аравії. При цьому Лавров відкинув територіальні поступки Україні.

Володимир Зеленський має намір вирушити до Саудівської Аравії цього тижня. Однак він не планує зустрічатись із представниками Росії, повідомляє британське видання Sky News.

Європейські чиновники розглядають можливість повернення до закупівлі російського газу. Проте Єврокомісія запевняє, що до 2027 року планує повністю відмовитись від російських енергоресурсів, пише британське видання The Economist.

Бойові дії

 Росіяни FPV-дронами двічі атакували Костянтинівку, перший удар був по автоцистерні з водою, а другий - по евакуаційній команді, поранено п'ятеро людей. У Лимані під час удару окупантів виникла пожежа у житловому районі. На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрону постраждали п'ятеро людей. На Київщині пошкоджено будинки, є поранений.

За даними аналітиків проект DeepState, ЗС РФ захопили село Срібне, а також просунулися біля Дачного, Новосілки, Фіголовки та в Улаклах Донецької області.

У Краснодарському краї РФ після атаки БПЛА виведено з експлуатації нафтоперекачуючу станцію «Кропоткінська» Каспійського трубопровідного консорціуму. Раніше цієї ночі був атакований Іллінський НПЗ у Краснодарському краї. Після атаки дронів на нафтопереробному заводі виникла пожежа.

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