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У ЗСУ розповіли про ситуацію та бої у Часовому Яру: у полон здалися російські десантники

17 лютого 2025, 23:09

У ЗСУ розповіли про ситуацію та бої у Часовому Яру: у полон здалися російські десантники

Полонений російський десантник у Часовому Яру. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ Полонений російський десантник у Часовому Яру. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Армія РФ продовжує кидати повітрянодесантні та мотострілецькі підрозділи на штурм міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.

Тривають майже безперервні штурми з різних напрямків. Одночасно російські війська всіма можливими видами озброєння руйнують рештки будівель у місті.

Бійці 24-ї ОМБр не лише стримують і знищують загарбників, а й регулярно беруть полонених. Як кажуть військові, «беремо в полон російську десантуру».

«На фотографіях можна побачити лише частину десантників противника, які ухвалили правильне рішення і здалися в полон, зберігши свої життя. Битва продовжується», – резюмували у бригаді.

Нагадаємо, що на Донбасі та Харківщині втрати російських військ значно зросли за всіма пунктами.

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