У Костянтинівці 125 будинків залишилися без газу внаслідок нічного обстрілу

Вночі Костянтинівка знову зазнала обстрілу з боку російських окупаційних військ. Фото: Типова Костянтинівка

Вночі російські військові знову обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, пошкодивши систему газопостачання. Зокрема, було пошкоджено газорозподільний газопровід середнього тиску, внаслідок чого сталося займання, яке спостерігалося з різних районів міста. Про це сьогодні повідомив «Донецькоблгаз».

Зазначається, що для утримання та стабілізації тиску було тимчасово відключено котельні міста, які після усунення аварійної ситуації вже запущені.

«Станом на даний момент без газопостачання залишаються 125 будинків приватного сектору. Злагоджена та оперативна робота фахівців Костянтинівського управління газового господарства дозволила утримати все місто з газом», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого росіяни FPV-дронами двічі атакували місто Костянтинівка Донецької області. Перший удар був по автоцистерні з водою, а другий — по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам. Внаслідок другого удару поранення дістали ще троє людей: двоє поліцейських та керівник міської військової адміністрації. Головою Костянтинівської МВА є Сергій Горбунов.