Російський дрон ударив по багатоповерхівці на Кіровоградщині: постраждали мати з дітьми

Мати та двоє дітей постраждали внаслідок удару російського дрона по житловій багатоповерхівці на Кіровоградщині. Фото: ОВА

Російські військові вночі 18 лютого вдарили дронами по місту Долинська Кіровоградської області. БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок, постраждали троє людей, у тому числі діти. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

За словами чиновника, травми зазнала жінка з двома дітьми. Постраждалим одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала, додав він.

Після вибуху безпілотника з будинку було евакуйовано мешканців 38 квартир. Крім цього, дрони-камікадзе атакували Кропивницький район, на щастя, ніхто не постраждав, розповів Райкович.

Судячи з кадрів з місця події, удар припав на восьмий поверх дев'ятиповерхового будинку. Внаслідок прильоту квартира спалахнула.

Біля одного з магазинів на вулиці Нова організували пункт обігріву та видачі будівельних матеріалів, повідомив у Facеbook голова місцевої територіальної громади Євген Звіздовський.