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Окупанти вбили жителя Покровська, ще трьох поранено

18 лютого 2025, 09:04

Окупанти вбили жителя Покровська, ще трьох поранено

За 17 лютого російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області — у Покровську. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще троє людей у регіоні дістали поранення внаслідок обстрілів. Один цивільний постраждав у Покровську, поранення також дістали жителі Іллінівки та Костянтинівки.

Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість жертв серед мирного населення Донеччини (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) досягла 2 964 загиблих і 6 710 поранених..

Раніше росіяни завдали повторного удару по рятувальниках у Костянтинівці — поранення дістали начальник МВА та поліцейські.

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