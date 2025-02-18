Російські окупанти за добу атакували Покровськ шість разів: є жертви та пошкодження

Російські військові минулої доби, 17 лютого, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок удару БПЛА знищено легкове авто, загинув водій. Також загинула ще одна мирна мешканка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



17 лютого надійшло повідомлення про те, що 16.02.2025 близько 23:00 стався обстріл (тип озброєння встановлюється) центральної частини Покровська, внаслідок якого пошкоджено 7 багатоповерхових будинків. Інформація про постраждалих не надходила.



Вранці 17 лютого відбувся ворожий обстріл Покровська. Пошкоджено будівлю Пенсійного фонду України, а також житлову багатоповерхівку. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 08:00 ворог завдав удару по приватному сектору західної частини міста. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.



Близько 10:00 у районі шляхопроводу «Східний» ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто. Внаслідок обстрілу автомобіль згорів. На жаль водій загинув на місці.



Близько 14:00 внаслідок артилерійського обстрілу західної частини Покровська пошкоджено житловий будинок (вікна, фасад, покрівля). Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 17:00 стався артилерійський обстріл північної частини міста, внаслідок якого поранено місцеву мешканку 1971 року народження.



Раніше ми писали, що вночі російські військовізнову обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, пошкодивши систему газопостачання. Зокрема, було пошкоджено газорозподільний газопровід середнього тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста.