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Зенітники НГУ збили ворожий «Shahed» над Київщиною

18 лютого 2025, 11:44

Зенітники НГУ збили ворожий «Shahed» над Київщиною

Зенітники НГУ збили російський «Shahed» над Київщиною. Фото: кадр із відео Зенітники НГУ збили російський «Shahed» над Київщиною. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці бригади «Рубіж» знищили російський дрон-камікадзе «Shahed» під час нічної атаки на Київську область. Про це повідомив пресцентр Національної гвардії України.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент знищення безпілотника мобільною вогневою групою зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Ворожий БПЛА, який міг зруйнувати житловий будинок, був збитий до досягнення цілі. Гвардійці бригади «Рубіж» несуть цілодобове чергування, захищаючи громадян від повітряних атак окупантів.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого російські війська запустили по Україні 176 ударних дронів, з яких сили ППО збили 103 у 12 областях.

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