На Новопавлівському напрямку ЗСУ знищили танк Т-90 за допомогою ПТРК Javelin

Українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка знищили російський танк Т-90 на Новопавлівському напрямку за допомогою ПТРК Javelin.
За даними Генштабу, за добу на цій ділянці фронту Збройні сили України відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.
Збройні сили України відбили 23 атаки РФ на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ
Загальні втрати російських окупантів минулої доби склали 1170 осіб. Крім того, знищено 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві РСЗВ і один зенітний комплекс.
Також Сили оборони України збили 181 безпілотник оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, знищили 74 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо, з'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, що прорвалася до Новосілки.
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