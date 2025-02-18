На Новопавлівському напрямку ЗСУ знищили танк Т-90 за допомогою ПТРК Javelin

ЗСУ знищили танк Т-90 за допомогою ПТРК Javelin у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка знищили російський танк Т-90 на Новопавлівському напрямку за допомогою ПТРК Javelin.



За даними Генштабу, за добу на цій ділянці фронту Збройні сили України відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

Збройні сили України відбили 23 атаки РФ на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні втрати російських окупантів минулої доби склали 1170 осіб. Крім того, знищено 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві РСЗВ і один зенітний комплекс.



Також Сили оборони України збили 181 безпілотник оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, знищили 74 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, з'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, що прорвалася до Новосілки.