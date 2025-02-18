Війська РФ вранці вдарили по Костянтинівській громаді: є пошкодження

Росіяни атакували Контсантинівку. Фото: Сергій Горбунов

Вранці 18 лютого російська армія кілька разів завдала удару по Костянтинівській громаді Донецької області. Відомо, що пошкоджено фасади будинків. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Як зазначається, російські окупанти здійснили два авіаудари по Іванопольському старостинському округу. Внаслідок обстрілів пошкоджено фасади приватних будинків та автобазу. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих на місці події не виявлено.





Трохи пізніше росіяни завдали ще чотирьох авіаударів по околицях міста Костянтинівка. Після огляду місцевості встановлено, що пошкоджень інфраструктури немає. Також не зафіксовано випадків поранень чи загибелі серед мирного населення.



Пізніше російський окупант змінив тактику, потрапивши FPV-дроном на оптоволоконні Новодмитрівським старостинським округом. Постраждалих відсутні, пошкоджень не зафіксовано.



Раніше ми писали, що вночі російські військові знову обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, пошкодивши систему газопостачання. Зокрема, було пошкоджено газорозподільний газопровід середнього тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста.