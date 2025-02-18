Міноборони України допустило нові БпАКи U13 і U15 до експлуатації

МОУ допустило нові БпАКи U13 і U15 до експлуатації. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва були допущені до експлуатації.



«Ці нові БпАКи призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. Дрони оснащені потужними електродвигунами, що дає їм змогу бути малоуразливими для ворожих засобів РЕБ», - йдеться в заяві оборонного відомства.



Комплекси можуть ефективно функціонувати за різних погодних умов, що значно посилює можливості українських підрозділів на полі бою.

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