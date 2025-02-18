Росія розірвала угоду з Україною щодо безпеки в Азовському морі

Майже через три роки повномасштабної війни Росія припинила участь в угоді з Україною про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавання в Азовському морі та Керченській протоці.

Відповідне розпорядження за підписом прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна було опубліковано на офіційному порталі правової інформації напередодні.

«Відповідно до пункту 1 статті 37 Федерального закону „Про міжнародні договори Російської Федерації“ припинити дію угоди між урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавання в Азовському морі та Керченській протоці, підписаної в Москві 20 березня 2012 року», — йдеться у документі.

Угода була підписана у 2012 році.

У рамках угоди сторони зобов'язалися обмінюватись даними автоматичних ідентифікаційних систем (АІС). Росія та Україна також дозволили один одному перевіряти документи екіпажів, які ходять на судах під прапорами протилежної сторони.

Країни повинні були інформувати один одного про національні вимоги щодо безпеки мореплавання та захисту морського середовища від забруднення.