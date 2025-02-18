Сили оборони атакували стратегічні об'єкти РФ — Генштаб

ЗСУ атакували російські об'єкти. Фото: телеграм-канал Shot

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони 17 лютого завдали високоточний удар по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Під удари потрапили НПЗ у Краснодарському краї та нафтоперекачувальні станції. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Було вражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу.



Крім того, були атаковані нафтоперекачувальні станції «Кропоткінська» та «Андреаполь», які забезпечували транспортування палива для потреб окупаційних військ. Об'єкти виведені з ладу, це суттєво ускладнить логістику постачання палива для агресора.



«Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів стратегічним об'єктам, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, продовжуватимуться», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.