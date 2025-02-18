Російський авіаудар зруйнував адміністративну будівлю в Золочеві

Авіаудар РФ зруйнував адмінбудівлю в Золочеві. Фото: ДСНС Харківської області

Сьогодні, 18 лютого 2025 року, російська авіація завдала удару по центральній частині селища Золочів, розташованого в Богодухівській громаді Харківської області, зруйнувавши адміністративну будівлю. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Харківській області.







Внаслідок авіаудару було повністю зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено будинок культури, адміністративні приміщення, об'єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок.



На щастя, пожежі не виникло. Рятувальники ДСНС спільно з комунальними службами оперативно розпочали розбір завалів зруйнованої будівлі.

Авіаудар РФ зруйнував адмінбудівлю в Золочеві. Фото: ДСНС Харківської області

«До ліквідації наслідків було залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Роботи з ліквідації наслідків удару завершено», - повідомляють рятувальники.

Авіаудар РФ зруйнував адмінбудівлю в Золочеві. Фото: ДСНС Харківської області

Раніше вранці 18 лютого російська армія кілька разів завдала удару по Костянтинівській громаді Донецької області.