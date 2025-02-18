Росіяни атакують дронами на оптоволокні під час будівництва лінії оборони ЗСУ

Під час зведення оборонних споруд українськими військовими росіяни застосовують дрони, керовані по оптоволоконному кабелю. Відео атаки опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».
На кадрах помітно, як кілька дронів противника відстежують процес будівництва лінії оборони, а потім завдають ударів по команді, що виконує роботи.
ЗС РФ атакують дронами будівництво ліній оборони ЗСУ. Фото: кадр із відео
Спочатку ворог атакує персонал, а потім перемикається на техніку, цілеспрямовано спрямовуючи дрони всередину машин.
ЗС РФ атакують дронами будівництво ліній оборони ЗСУ. Фото: кадр із відео
Нагадаємо, на Покровському напрямку під час будівництва фортифікацій російський дрон убив двох людей.
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