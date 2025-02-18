Росіяни атакують дронами на оптоволокні під час будівництва лінії оборони ЗСУ

Дрон РФ на оптоволокні проникає всередину техніки. Фото: кадр із відео

Під час зведення оборонних споруд українськими військовими росіяни застосовують дрони, керовані по оптоволоконному кабелю. Відео атаки опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



На кадрах помітно, як кілька дронів противника відстежують процес будівництва лінії оборони, а потім завдають ударів по команді, що виконує роботи.

ЗС РФ атакують дронами будівництво ліній оборони ЗСУ. Фото: кадр із відео

Спочатку ворог атакує персонал, а потім перемикається на техніку, цілеспрямовано спрямовуючи дрони всередину машин.

ЗС РФ атакують дронами будівництво ліній оборони ЗСУ. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, на Покровському напрямку під час будівництва фортифікацій російський дрон убив двох людей.