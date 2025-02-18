Удар FPV-дрона по машині окупантів: усі згоріли на місці

Унаслідок удару FPV-дрона по машині окупантів усі згоріли на місці. Фото: кадр із відео

Удар FPV-дрона по автомобілю з російськими військовими призвів до повного знищення техніки та ліквідації екіпажу. Відео з наслідками атаки опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, що від машини залишився лише обгорілий каркас, а всередині — сліди знищених окупантів.



Судячи з останків, в автомобілі перебували троє російських військових. За словами коментатора на відео, удар було завдано FPV-дроном із фугасною бойовою частиною.



«Як тепер отримати гробові жінкам — невідомо», - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

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