Удар FPV-дрона по машині окупантів: усі згоріли на місці

Удар FPV-дрона по автомобілю з російськими військовими призвів до повного знищення техніки та ліквідації екіпажу. Відео з наслідками атаки опублікував телеграм-канал «Exilenova+».
На кадрах видно, що від машини залишився лише обгорілий каркас, а всередині — сліди знищених окупантів.
Судячи з останків, в автомобілі перебували троє російських військових. За словами коментатора на відео, удар було завдано FPV-дроном із фугасною бойовою частиною.
«Як тепер отримати гробові жінкам — невідомо», - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.
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