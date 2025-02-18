Ердоган: Туреччина підтримує територіальну цілісність України

Відбулася зустріч Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана. Фото: https://www.aa.com.tr

Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган 18 лютого за підсумками переговорів в Анкарі (Туреччина) з президентом України Володимиром Зеленським.



«Перш за все, ми завжди підтримували, для нас завжди була важлива територіальна цілісність суверенітету України. Туреччина повідомляла про свою повагу до територіальної цілісності України. Ми використовували це питання, будемо його використовувати в наступних процесах. Територіальна цілісність України – це те, від чого ми не можемо відмовитися, тому потрібно, щоб якомога швидше був встановлений мир з цього питання», — заявив Ердоган.





Раніше ми писали, що 18 лютого відбулася зустріч Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана в Анкарі. Візит пройшов у закритому режимі.



Крім того, у столиці Саудівської Аравії завершилися переговори делегацій США та Росії . Вони тривали 4,5 години. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який брав участь у них, повідомив, що вони «пройшли непогано».