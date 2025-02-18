Мінометники знищили колону бронетехніки військ РФ на підступах до українських позицій на Донеччині

Колона російської бронетехніки на Донеччині. Фото: кадр із відео

Бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ знищили штурмову колону бронетехніки російських військ на підступах до позицій Сил оборони України в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти наближалися до українських оборонних укріплень, але бійці НГУ пострілами з мінометів зупинили їх. В результаті штурм росіян закінчився трьома знищеними одиницями бронетехніки та ліквідованим особовим складом.

Нагадаємо, що на Донбасі та Харківщині втрати російських військ значно зросли за всіма пунктами.