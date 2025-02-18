Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії: причина — переговори РФ та США

Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії на тлі переговорів між США та Росією. За його словами, Україну не запрошували на цю зустріч. Про це повідомив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Ердоганом.



«Ми, як ніхто, хочемо завершення війни. Але хочемо, щоб це було справедливо і, щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. Мені здається, це справедливо. Можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю і для багатьох. Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати. Мене все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали, а ми абсолютно чесні та відкриті. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду до Саудівської Аравії», — сказав він.



Втім Зеленський наголосив, що 10 березня відвідає Саудівську Аравію з офіційним візитом.





Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії завершилися переговори делегацій США та Росії . Вони тривали 4,5 години. Помічник Путіна, який брав участь у них, Юрій Ушаков повідомив, що вони «пройшли непогано».